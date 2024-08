F1, Toto Wolff, sobre Kimi Antonelli: “O que vimos numa volta e meia é simplesmente espantoso”

Andrea Kimi Antonelli, protegido da Mercedes, despistou-se durante os treinos do Grande Prémio de Itália, com o impacto a registar 45g. O acidente, que ocorreu aos 10 minutos do FP1, causou danos significativos no carro.

Apesar da gravidade do acidente, Antonelli não sofreu ferimentos e pediu desculpa pelo incidente. Toto Wolff mostrou-se confiante no futuro de Antonelli, reconhecendo que este tipo de incidentes faz parte do desenvolvimento de um jovem piloto. A equipa estava concentrada em reparar o carro a tempo de George Russell participar no TL2, apesar de preverem um ligeiro atraso.

“O mais importante é que ele está bem, porque o acidente foi de 45g”, disse Wolff, citado pelo RacingNews365. “Ele é muito jovem e estamos preparados para investir no seu futuro, e estes momentos vão acontecer. Continuarão a acontecer no próximo ano, mas também haverá muitos momentos marcantes, e o que vimos hoje foi que preferimos ter dificuldades para o abrandar do que ter dificuldades para o tornar mais rápido, porque o que vimos numa volta e meia é simplesmente espantoso. A sua primeira volta foi muito, muito rápida e, quando regressou à garagem, começou por pedir desculpa, e é isso que é preciso fazer.”