F1, Toto Wolff sobre James Vowles: “diligente, capaz e talentoso” | AutoSport

A Mercedes perdeu o seu responsável pela estratégia em corrida, James Vowles que tomou o lugar deixado vago na Williams pela saída de Jost Capito. Passa a ser chefe de equipa em Grove, equipa cliente da Mercedes e com fortes ligações a Brackley. É um desafio completamente diferente, mas para Toto Wolff o anterior estrategista da Mercedes é “diligente, capaz e talentoso”, tendo todas as capacidades para assumir as novas funções.

“Tendo trabalhado com ele [James Vowles] desde que entrei para a equipa em 2013, sei como é diligente, capaz e talentoso e tenho uma grande satisfação em ver James desenvolver-se e crescer ao longo da última década”, garantiu Wolff.

Com a saída de Vowles da Mercedes, Wolff garante que “embora estejamos naturalmente tristes por nos despedirmos, desejamos-lhe todo o sucesso e estamos encantados por ele dar este próximo passo na sua carreira com a Williams, um forte parceiro técnico nosso e que tem um lugar próximo do meu próprio coração”.

No anúncio da Williams, o próprio James Vowles não quis deixar de lembrar a equipa que representou durante muitas temporadas, reforçando a gratidão pelo apoio de Toto Wolff e de toda a estrutura.