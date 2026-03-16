F1, Toto Wolff sobre Antonelli: “Não devemos deixar-nos levar pela conversa sobre o título”

Toto Wolff procurou travar o entusiasmo em torno de Andrea Kimi Antonelli após a vitória do jovem piloto no Grande Prémio da China, afastando para já a hipótese de o italiano lutar pelo título mundial de Fórmula 1 em 2026.

Aos 19 anos, Antonelli tornou-se em Xangai o piloto mais jovem de sempre a conquistar uma pole position na Fórmula 1 e confirmou o bom momento ao transformar essa vantagem na sua primeira vitória na categoria. O italiano liderou a corrida e terminou à frente do companheiro de equipa na Mercedes, George Russell, garantindo assim a segunda dobradinha consecutiva da equipa alemã no arranque da temporada.

O resultado deixou Antonelli a apenas quatro pontos de Russell no campeonato, alimentando especulações sobre uma possível candidatura ao título já nesta época. Ainda assim, Wolff preferiu sublinhar que o jovem piloto continua numa fase de aprendizagem.

“Já estou na Fórmula 1 há bastante tempo, mas aquele pódio foi provavelmente um dos momentos mais especiais que já vivi na categoria”, afirmou o chefe da Mercedes à Sky Sports F1. “Ver os três ali, com o Bono no meio — alguém que trabalhou com o Lewis durante tantos anos e que agora está a acompanhar o Kimi — foi algo muito especial. Não é muitas vezes que fico emocionado, mas este foi um desses momentos.”

O dirigente austríaco reconheceu também que o sucesso do piloto italiano chegou mais cedo do que inicialmente previa.

“Talvez a primeira vitória tenha chegado mais cedo do que eu imaginava. No ano passado dizíamos que seria uma temporada difícil, com altos e baixos e alguns erros. Mas agora, logo na segunda corrida, ele controlou a prova a partir da frente e conduziu muito bem. Está talvez um pouco à frente da trajetória que eu tinha imaginado.”

Apesar disso, Wolff considera que falar já de uma luta pelo título não é benéfico para o desenvolvimento do piloto.

“Temos de manter os pés bem assentes na terra. Foi uma grande corrida, mas o George ficou preso atrás das Ferraris no início e não estiveram realmente frente a frente”, explicou. “O Kimi vai cometer erros, vai ter dias fantásticos como hoje, e tudo isso fará parte do processo para que um dia possa ser campeão do mundo. Mas não devemos deixar-nos levar pela conversa sobre o título, porque isso não é bom para ele nem para as expectativas de quem está à volta.”