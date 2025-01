F1: Toto Wolff sabe que é preciso dar tempo a Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli vai fazer a sua estreia na F1 pela Mercedes, assumindo o lugar de Lewis Hamilton, isto com apenas 18 anos. Um desafio tremendo para um piloto com pouca experiência. Toto Wolff, chefe da Mercedes, está ciente de que os primeiro tempos poderão não ser fáceis e que será preciso dar tempo ao jovem prodígio para mostrar todo o seu potencial.

Toto Wolff estava inicialmente interessado em contratar Max Verstappen, mas o piloto neerlandês decidiu permanecer na Red Bull Racing. Em vez disso, a Mercedes escolheu Kimi Antonelli, com Wolff a apoiar totalmente esta decisão. No entanto, Wolff adverte contra a expetativa de sucesso imediato de Antonelli, reconhecendo a necessidade de o jovem talento crescer e aprender com os erros. Ele vê 2025 como um ano de transição, preparando Antonelli para as mudanças significativas nos regulamentos de 2026.

“Esperamos que o Kimi mostre do que é capaz o mais cedo possível”, disse o austríaco à Auto, Motor und Sport. “Se esperamos que ele faça a pole position em Melbourne, ganhe a corrida e dispute o campeonato imediatamente, isso é perigoso, porque não vai acontecer. Se tivermos em conta que ele tem apenas 18 anos, é muito talentoso, mas precisa de crescer e cometer erros primeiro, o risco é menor. Vemos 2025 como um ano de transição e queremos prepará-lo para 2026, quando tudo começa do zero para todos. Disse que íamos optar pelo Kimi, porque nos parece correto. Agora vamos ver onde tudo isso nos leva”, concluiu o chefe da equipa Mercedes.