F1, Toto Wolff: “Rumores da saída de Bottas a meio da época são disparates”

O rumor da possível saída de Valtteri Bottas a meio da época, com a entrada de George Russell tem ganho força nos últimos dias. Este rumor terá começado com uma notícia do Daily Mail que soube de um engenheiro da Mercedes que a equipa está “farta” do finlandês.

Mas Toto Wolff afirmou que os rumores são apenas disparates:

“Bottas é realmente bom – ele pode enfrentar qualquer piloto da grelha. E ele é capaz de ser mais rápido que o Lewis, como da última vez na qualificação de Portimão”, disse Wolff. “Lewis merece ser campeão mundial por ser mais consistente”, acrescentou ele.

Há também rumores de que Wolff está ansioso por pressionar Hamilton para dar início às suas conversações contratuais por volta de 2022.

Questionado se em breve haverá notícias sobre o tema, o austríaco respondeu: “Neste momento estamos a concentrar-nos no campeonato. Não devemos tirar os olhos da bola. Se a dada altura houver tempo, falaremos sobre o futuro, mas ainda não começámos isso”.