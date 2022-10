F1, Toto Wolff: “Retirar o título a Max Verstappen não é realista” | AutoSport

A questão da violação do Limite Orçamental da Red Bull será discutida até que o caso seja resolvido, de uma forma ou outra e, até lá, todos terão uma opinião a dar. Toto Wolff, um dos mais interessados neste tema, mantém que as penalizações devem ser cumpridas.

Para o chefe da Mercedes, as regras, sejam elas técnicas ou financeiras, têm de ser cumpridas e defende uma penalização condizente com a infração feita pela Red Bull, embora admita que retirar o título de 2021 a Max Verstappen não seja um cenário realista:

“Não sei a dimensão da violação, mas um ou dois milhões já podem decidir um campeonato”, disse Wolff ao La Gazzetta Dello Sport. “A FIA deve fazer a escolha certa e a pena deve refletir a violação. Penso que não se pode retirar o título mundial de 2021, porque com uma violação menor, segundo as regras, não é realista. Mas deve ser mais justo e claro no futuro”.

“O Regulamento Financeiro é tão importante quanto as regras técnicas e desportivas. Se podemos ser desqualificados por uma violação técnica, tal também deveria acontecer por uma violação dos regulamentos financeiros. Ainda que estas regras sejam novas. Tem de haver uma sanção adequada. Existem rumores suficientes, mas a FIA tem de decidir no final”.