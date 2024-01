F1: Toto Wolff renova contrato por três anos com a Mercedes | AutoSport

O responsável máximo da Mercedes na Fórmula 1 vai manter-se em funções durante, pelo menos, mais três anos, depois de ter renovado o seu acordo com a empresa, decisão apoiada pela Daimler e INEOS, restantes acionistas da estrutura.

Detendo parte da empresa, juntamente com a Daimler, INEOS e restantes acionistas minoritários, Toto Wolff vai manter-se na liderança da equipa de Fórmula 1 por mais três anos, tendo chegado a um novo acordo recentemente, confirmado pelo próprio.

“O mais importante entre nós os três [Jim Ratcliffe da INEOS e Ola Källenius, presidente do conselho de administração da Daimler] é o facto de confiarmos uns nos outros”, explicou Wolff ao The Telegraph.”Como acionista, quero o melhor retorno do investimento. E o melhor retorno do investimento é ganhar. Não vou tentar agarrar-me a uma posição que acho que alguém vai fazer melhor do que eu. Certifico-me de que tenho pessoas por perto que me podem dizer o contrário. No final, nós os três decidimos”.

Apesar de não conseguir alcançar o título mundial de construtores nas últimas duas temporadas e a Mercedes passar por algumas dificuldades em tirar partido do atual regulamento técnico, Wolff confirmou que não tem de cumprir qualquer cláusula de desempenho no seu contrato. “Ou confiamos uns nos outros ou não confiamos e nós estamos alinhados como acionistas”, disse o austríaco.

Foto: Philippe Nanchino/MPSA