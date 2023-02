F1, Toto Wolff: Red Bull não será muito afetada por ter menos tempo de túnel de vento | AutoSport

A sanção imposta à Red Bull pela FIA, resultado da infração ao regulamento financeiro da Fórmula 1 ao ter ultrapassado o limite orçamental definido para 2021, resulta em menos tempo de túnel de vento e CFD para os próximos 12 meses. A equipa campeã do mundo de construtores, e por isso tem 70% do limite de tempo para o desenvolvimento aerodinâmico do monolugar – como parte de uma escala de tempo para dar àqueles que se encontram no fundo do campeonato mais tempo de desenvolvimento – passou assim a ter apenas 63%. Apesar de considerar que isso tem peso no desenvolvimento de qualquer monolugar, o responsável da Mercedes, Toto Wollf, não acredita que vá ser uma enorme desvantagem para a equipa adversária, devido ao desempenho que o carro do ano passado mostrou ter.

“Fizeram um trabalho muito bom no ano passado ao ter um carro que era meio segundo – ou mais – mais rápido do que todos os outros”, disse Wolff. “Portanto, acho que a falta de tempo no túnel de vento certamente não é bom para eles – e uma vantagem para nós nesta temporada – mas se já tinham um carro eficiente, certamente podem compensar isso, ou pelo menos grande parte.”

Wolff salientou que o facto da Red Bull ter menos tempo de desenvolvimento “será bom para nós a longo prazo”, pegando no exemplo que a Mercedes teve nas épocas anteriores. “Nos últimos dois anos estivemos na situação em que ganhamos – sem penalizações- e, portanto, passamos menos tempo no túnel de vento do que todos os outros. Então, sim, isso definitivamente vai causar mossa”.

Ainda assim, “se eles forem eficientes como organização, o que já comprovaram ser, não será nada bom”, disse ainda Wolff numa espécie de antevisão do que pode ser a época de 2023.