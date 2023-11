F1: Toto Wolff quer repetir “boas memórias” do GP de São Paulo | AutoSport

Toto Wolff espera que a Mercedes possa repetir em Interlagos as “boas memórias” dos dois anos anteriores, com vitória de Lewis Hamilton em 2021 e a primeira vitória de George Russell na Fórmula 1 em 2022.

Em discussão com a Ferrari pelo segundo lugar entre o mundial de construtores e com a luta de Lewis Hamilton e Sergio Pérez pelo vice-campeonato, a Mercedes quer voltar a ter um bom fim de semana, à semelhança do que aconteceu no México. “Deixamos o México com vantagem sobre a Ferrari na luta pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores. Esta é uma batalha importante para nós e estamos concentrados em ganhá-la”, começou por explicar o responsável da Mercedes na antevisão da prova no Brasil. “Sair do México com um segundo lugar, tendo em conta o início desafiante do fim de semana e as nossas posições na grelha, foi positivo. O carro mostrou um ritmo de corrida muito bom, mas sabemos que temos mais trabalho a fazer para extrair o máximo do W14 nos três dias. O Lewis teve um desempenho muito forte para conseguir um pódio e o George deu tudo por tudo, mesmo quando os seus pneus se desgastam no final”.

Wolff salientou que a equipa sabe que deu um passo em frente “nas últimas corridas, mas o México mostrou que o W14 ainda pode ser difícil de dominar. Vamos tentar chegar a Interlagos com uma base sólida para trabalhar e veremos o que podemos fazer a partir daí. É claro que temos boas lembranças do Brasil, especialmente das duas últimas visitas, com a espetacular vitória de Lewis em 2021 e a primeira vitória de George em 2022”.

A prova de São Paulo é palco do último fim de semana com formato Sprint da temporada, voltando a colocar mais desafios para as equipas acertarem na afinação para todo o Grande Prémio logo na sexta-feira.

Foto: Jiri Krenek/Mercedes