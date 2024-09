F1: Toto Wolff quer George Russell na Mercedes “para sempre”

Christian Horner não se coíbe de tentar desestabilizar os adversários e desta vez tentou dar uma “bicada” à Mercedes, mostrando interesse em George Russell, cujo contrato termina em 2025. Toto Wolff ouviu a música, mas não dançou.

Wolff ignorou os comentários do chefe da Red Bull, reafirmando que Russell está com a Mercedes há muito tempo e expressando a esperança de que ele permaneça com a equipa “para sempre”. Wolff também comentou o crescente papel de liderança de Russell na Mercedes. Wolff acredita que Russell tem as qualidades necessárias para assumir uma posição mais sénior na equipa.

“Horner está a agitar as coisas. Faz parte do jogo. George tem sido um piloto da Mercedes desde sempre e espero que seja para sempre. O George está a aprender, está em constante desenvolvimento. Essa é uma capacidade que todos admiramos no Lewis – apesar de ser um grande campeão, está constantemente a desenvolver-se como ser humano e como piloto de corridas. Por isso, sim, o George tem tudo o que precisa para assumir o papel principal na equipa e assumir a liderança quando se trata de decisões técnicas sobre as afinações que precisam de ser tomadas. Tenho muita confiança nele”.

Os comentários surgem no meio da especulação em curso sobre a formação de pilotos da Red Bull e a futura estratégia de pilotos da Mercedes, incluindo o interesse anterior de Wolff em contratar Max Verstappen, que agora parece estar fora de questão com a adição de Kimi Antonelli para 2025.