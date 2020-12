F1: Toto Wolff quer falar com Valtteri Bottas

Depois de tudo o que se passou no fim de semana passado, durante o GP de Sakhir de Fórmula 1, e após ‘ debriefing’ sobre os erros cometidos pela equipa que os levaram a perder um triunfo numa corrida que era quase garantido, eis que a prestação de Valtteri Bottas vai ser escrutinada por Toto Wolff, de modo a perceber o que ‘ali’ aconteceu.

Não é preciso procurar muito para perceber que Bottas não só está longe de conseguir acompanhar Lewis Hamilton, como, tendo o melhor carro do plantel, por vezes tem dificuldades ou mesmo, não consegue bater os restantes adversários, e o que sucedeu no fim de semana passado foi gritante, descontando, claro, o momento em que a Mercedes errou e tudo o que se passou daí para a frente. Chegámos a ouvir Carlos Sainz em pista, via rádio, com Botas à frente a perguntar “o que é que este gajo está a fazer?” O que Sainz não sabia é que a Mercedes tinha errado e Bottas estava em pista com pneus muito para lá do momento em que os devia ter mudado. Portanto, aí, nada a dizer.

Mas houve o ‘antes’ e no ‘antes’, já na qualificação, Russell mostrou que era pelo menos tão rápido e na corrida Bottas perdeu claramente enquanto tudo foi normal. E não era suposto: “Preciso de falar com ele [Bottas] e com a sua equipa, mas sim, ele não brilhou em Sakhir”, disse Toto Wolff à Sky Alemanha. Seja como for, dificilmente a Mercedes irá substituir Bottas por Russell no próximo ano, mas o finlandês tem “muito que dar ao pedal” para 2022.