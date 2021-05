F1: Toto Wolff quer corrida nas ruas de Londres | AutoSport

A F1 tem muita tradição no Reino Unido e Silverstone é a sua casa há muito tempo. Mas Toto Wolff quer algo mais ambicioso… uma corrida nas ruas de Londres.

Já há muito que se fala da possibilidade da F1 fazer uma corrida nas ruas de Londres e Toto Wolff veio dar um impulso a esse desejo: “Temos um Grande Prémio em Silverstone, pois é isto que os fãs adoram”, disse ele ao Standard Sport na sexta-feira. “Silverstone faz parte do circuito tradicional de corridas da Fórmula 1. Mas as corridas em Londres iriam superar tudo”, acrescentou, dirigindo os seus comentários ao presidente da câmara Sadiq Khan e ao primeiro-ministro britânico Boris Johnson. “Espero que o Presidente da Câmara de Londres e o Sr. Johnson tenham lido isto e que consigamos”.

“Temos os motores híbridos mais eficientes do mundo”, argumentou ele. “E a actual superestrela é um piloto britânico. Portanto é a altura ideal para fazer as corridas em Londres, mostrando a nossa tecnologia e a nossa capacidade inovadora. Vamos lá. Vamos fazer as corridas em Londres”, acrescentou ele.