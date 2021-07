F1: Toto Wolff quer anunciar segundo piloto no GP da Bélgica | AutoSport

Tanto já se tem escrito sobre a próxima dupla de pilotos da Mercedes. Quem vai acompanhar Lewis Hamilton? Valtteri Bottas ou George Russell? Primeiro, a decisão seria tomada até ao Verão, depois só no Inverno e agora, Toto Wolff afirma que em Spa poderá ter respostas.

“Penso que é importante para Valtteri e George saber onde irão pilotar no próximo ano”, disse sobre o assunto, Wolff à comunicação social na sexta-feira em Silverstone. “Isso vai acontecer. Espero algumas respostas em Spa”.

Já George Russell, afirma que com as mudanças significativas no regulamento para o próximo ano, a sua função como piloto será a mesma que agora, desenvolver o carro, qualquer que ele seja.

“Estamos obviamente a entrar numa época com mudanças maciças de regulamentação, e não temos ideia do que o futuro reserva para cada equipa, como vimos em 2014, 2009, ninguém teria previsto os resultados. E, obviamente, agora é uma mudança maior. Portanto, eu diria que onde quer que eu esteja no próximo ano, o que é exigido de mim como piloto não muda. O objetivo é desenvolver o carro, desenvolver a equipa para lhes dar os melhores resultados possíveis. E como piloto, entregar o máximo e tentar ganhar corridas.”