F1, Toto Wolff: “Próximo ano será menos renhido”

A expetativa em relação a 2022 é grande… enorme até. A F1 vai mudar a filosofia dos carros e foi prometido aos fãs corridas melhores, mais renhidas e com mais lutas em pista. Ora Toto Wolff não acredita que é isso que vá acontecer e espera ver uma grelha muito mais dispersa do que atualmente:

“Sempre o dissemos e é bastante lógico: se mantiverem as regras, a performance converge”, disse Wolff .“Para aqueles que estão na frente, os ganhos continuam a diminuir, mesmo com mais esforço. A dada altura, as equipas que estão atrás continuarão a evoluir, e depois haverá uma convergência. Prometo que no próximo ano teremos uma situação com uma grelha muito dispersa. Talvez a Mercedes não esteja na frente nessa altura, mas voltaremos à situação anterior.”

O aviso faz muito sentido. Numa nova era regulamentar, há sempre uma ou duas equipas que começam melhor e as outras a tentar recuperar. Seria muito bom que víssemos um 2022 renhido, mas não é garantido que aconteça. Os fãs devem estar preparados para isso. O que temos de ver sim, são carros que permitem perseguições e lutas roda com roda. Se isso acontecer, a mudança valeu a pena e é uma questão de esperar até que a performance volte a convergir. Mas se não virmos potencial para mais lutas em pista então esta revolução começará com o pé esquerdo.