F1: Toto Wolff ponderou sair em 2020
Toto Wolff, chefe da Mercedes, admitiu que ponderou deixar o desporto em 2020. No entanto, Wolff afirma que está feliz na sua posição atual e planeia continuar, pelo menos até que a equipa volte a vencer.
Embora Wolff tenha inicialmente pensado em reformar-se aos 50 anos, ele agora vê o desporto com mais entusiasmo, combinando corridas com o aspeto económico.
“Estou feliz. Quero continuar. Pelo menos até a equipa começar a ganhar novamente, ainda me vejo como o diretor-executivo da equipa”, disse Wolff, citado pelo Motorsport-Total.com. “Especialmente porque estou na posição privilegiada de ter de me despedir a mim próprio. Quando deixar de ser diretor-executivo, posso ser CEO ou presidente do conselho de administração, ou passar para o conselho fiscal, de acordo com os outros acionistas.”
“Em 2020, eu queria mesmo demitir-me. O meu plano original era não querer continuar a brincar com carros de corrida aos 50 anos, porque nessa altura já se é adulto. Mas depois cheguei à conclusão de que este é o meu nicho, as corridas e o aspeto económico delas.”
A sua saída poderá ocorrer no futuro, possivelmente daqui a dois ou três anos, quando ele quiser estar mais presente na carreira de karting do seu filho, Jack.
“O karting com o meu filho está a ficar cada vez mais sério”, admitiu Wolff. “Quando uma criança conduz um kart ou corre com carros, isso também é perigoso. Talvez daqui a alguns anos chegue o dia em que eu queira estar presente”, declarou o chefe da Mercedes.
