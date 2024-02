F1: Toto Wolff pede mais “transparência” no ‘caso Horner’ | AutoSport

Em declarações no Barém, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, sugere que o comunicado de ontem da Red Bull em relação ao caso de Christian Horner, não foi suficientemente claro nem respondeu às questões que surgiram, acompanhado nesta questão por Zak Brown da McLaren.

Começando por dizer que a informação do comunicado é “bastante básica, Wolff disse na conferência de imprensa dedicada aos responsáveis das equipas de Fórmula 1 no Barém que a sua opinião pessoal “é que não podemos ver o que está por detrás da cortina”. Acrescentando que “há uma senhora numa organização que falou com os RH e disse que havia um problema e que este foi investigado. Ontem o desporto recebeu a mensagem ‘está tudo bem’. Analisamos esta situação e penso que, sendo um desporto mundial e com temas tão críticos, é necessária mais transparência”.

Também o diretor executivo da McLaren, Zak Brown, disse acreditar que a FIA deveria pedir à Red Bull todos os detalhes do inquérito, para haver a “certeza de que as coisas foram totalmente transparentes, que chegaram à mesma conclusão que foi dada pela Red Bull e que concordam com o resultado. Até lá, vai continuar a haver especulação porque há muitas perguntas sem resposta sobre todo o processo”, concluiu.

Foto: Sebastian Kawka/Mercedes