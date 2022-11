F1, Toto Wolff passou pela Web Summit: “não acertámos com o conceito do carro” | AutoSport

Toto Wolff passou por Lisboa, esteve na Web Summit, e falou do papel da tecnologia no sucesso da Fórmula 1. Era uma das presenças mais aguardadas da ‘cimeira da Web’ esta presença do Diretor da equipa Mercedes AMG Petronas F1.

entre várias outras coisas, disse o óbvio: espera levar a sua equipa de Fórmula 1 de volta ao topo: “Ganhámos os campeonatos oito vezes seguidas. Mas isso é passado. Penso que é preciso olhar para amanhã. Tivemos uma época difícil. Apenas nos enganámos na física. Não há como dar a volta na Fórmula 1. Não acertámos com o conceito do carro e na Fórmula 1 demora muito tempo a dar a volta ao texto relativamente ao que fizeste com o carro”, disse Toto, acrescentando que a equipa tem aprendido muito este ano com o W13, esperando por isso dar luta à Red Bull e Ferrari para o ano, destacando ainda que a sustentabilidade é um dos principais temas na F1: “reduzimos as nossas emissões em quase 90%”, disse.

FOTO Web Summit