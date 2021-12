F1, Toto Wolff: “O que se passou está ao nível da mão de Deus de Maradona” | AutoSport

O pedido de apelo foi retirado, os prémios foram entregues e a época está concluída, mas na Mercedes, pouco se conformam com o resultado final e Toto Wolff não tem poupado nas declarações onde a frustração é evidente.

Wolff tem dado entrevistas, conferências de imprensa e o tom usado tem sido sempre o mesmo. As últimas voltas do GP de Abu Dhabi continuam bem vivas na memória do responsável da Mercedes, que além de já ter afirmado que “nunca esquecerão” o que aconteceu, já deixou no ar algumas suspeitas de que a continuidade de Lewis Hamilton não é garantida.

Ao jornal “Bild”, Wolff comparou o que aconteceu em Abu Dhabi a outros erros que marcaram a história do desporto:

“O que se passou está ao nível da mão de Deus de Maradona (Mundial de 1986) ou do golo de Wembley no Mundial de 1966 [golo de Geoff Hurst] ”, disse Wolff. “Não tomamos como algo pessoal, eles mereceram a vitória”, referiu o austríaco sobre a justeza da vitória da Red Bull. “Há uma diferença entre ter razão e obter justiça. Num tribunal normal, é quase certo que teríamos ganhado, porque o nosso caso era muito sólido. Mas o problema do tribunal de apelo é que a FIA não pode analisar o seu próprio trabalho”.

O caso oficialmente está encerrado, mas na mente da Mercedes e dos fãs, há muitas questões a serem respondidas, há coisas a serem melhoradas e procedimentos a serem aprimorados. Não se pode deixar que este episódio não traga pelo menos lições importantes para o futuro.