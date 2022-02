F1, Toto Wolff: “O preto e o prateado fazem parte do nosso ADN” | AutoSport

A Mercedes regressou ao esquema de cores tradicional, com o prateado a voltar ao monolugar da Mercedes, depois de duas épocas com monolugares pretos. No entanto, Toto Wolff deixou bem claro que a cor preta é agora também parte do ADN da equipa.

“A decoração preta foi uma demonstração clara da nossa missão de nos tornarmos uma equipa mais diversificada e inclusiva”, disse Wolff. “Tornou-se parte do nosso ADN, mas a cor prata dos Flechas de Prata faz parte do nosso ADN, é a nossa história. Como equipa, crescemos como Flechas de Prata para, lentamente, nos tornarmos uma equipa mais diversificada e inclusiva e, por conseguinte, as nossas cores para o futuro serão prata e preto”.

“Aumentar a diversidade da nossa equipa não se trata de cumprir uma quota, mas sim de recrutar as melhores pessoas independentemente da etnia, género, religião e orientação sexual”, acrescentou Wolff. “O nosso trabalho, inspirando pessoas que de outra forma poderiam pensar que uma carreira em engenharia, tecnologia ou desporto automóvel não é para elas, alargará a reserva de talentos que temos disponível – uma força de trabalho diversificada impulsiona o desempenho”.