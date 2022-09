F1, Toto Wolff: “Ninguém conseguia ter feito melhor trabalho do que o Nyck de Vries” | AutoSport

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, não poupou elogios a Nyck de Vries depois de o piloto ter feito uma estreia de sonho pela Williams. De Vries foi chamado à última da hora para substituir Alex Albon no Grande Prémio de Itália, depois do piloto tailandês ter sido operado de urgência a uma apendicite.

O neerlandês teve um desempenho notável, chegando à Q2 e ultrapassando o colega de equipa Nicholas Latifi antes de converter o oitavo lugar na grelha de partida numa estreia com pontos na corrida de domingo. De Vries é piloto reserva da Mercedes desde 2021, ao mesmo tempo que competia para o fabricante alemão na Fórmula E, onde conquistou um campeonato do mundo de pilotos.

Em declarações após o Grande Prémio de Itália, Wolff: “Eu gosto dele. é um bom rapaz. Não só é rápido e mostrou isso nas categorias júnior, mas também é inteligente e um bom colega de equipa, e é por isso que o mereceu aqui. Não creio que mais ninguém pudesse ter feito melhor trabalho do que ele fez”.

“Primeiro está num Aston Martin e depois está a ser recrutado no último minuto para um carro diferente, bateu o seu colega de equipa por uma grande margem, começou em oitavo e terminou em nono”.

Niki Lauda passou vários anos como parte da equipa de gestão da Mercedes.

Sempre que um piloto impressionava, particularmente Lewis Hamilton, Niki Lauda tirava o seu boné vermelho como sinal de respeito. Wolff acredita que se Lauda tivesse estado presente em Monza no domingo, tê-lo-ia feito.

“Niki teria tirado o seu chapéu”, acrescentou.