F1, Toto Wolff: “Nenhuma decisão deve ser tomada para apimentar as corridas” | AutoSport

Olhando para o que aconteceu no final da época, muitos apontam que as decisões foram tomadas para melhorar o espetáculo, usando-se uma interpretação diferente das regras escritas. Toto Wolff não quer acreditar que as decisões são tomadas em prol dos espetáculo:

“Não gostaria de colocar tais coisas [nos meios de comunicação social] e nunca diria tais coisas porque no final, fornecemos entretenimento mas o entretenimento tem de seguir o desporto e não o contrário”, explicou ele. “As regras são as regras, a coerência da aplicação das regras é importante e nenhuma tomada de decisão deveria acontecer contrariamente às regras apenas para apimentar a ação. Adoramos Netflix e Drive to Survive. Stefano Domenicali está a fazer um trabalho fenomenal na comercialização do desporto e Stefano, como um verdadeiro piloto, não teria qualquer interesse em interferir na corrida apenas pelo fator entretenimento. Portanto, não posso julgar as pressões do diretor da corrida mas, em qualquer caso, somos credíveis como desporto, porque é desporto e não é luta livre”.