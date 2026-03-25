F1, Toto Wolff ‘nega’ veementemente Max Verstappen: “um absurdo…”

Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes classificou como “absurdos” os rumores de uma possível contratação de Max Verstappen. Com Kimi Antonelli e George Russell vinculados a contratos de longa duração, Wolff garante estabilidade total na equipa de Brackley para as próximas temporadas.

Desta forma, Toto Wolff coloca fim às especulações que voltaram a ligar o nome de Max Verstappen à marca alemã. Numa fase em que o mercado de pilotos de 2026/2027 começa a aquecer precocemente, o austríaco foi categórico ao afirmar que não existe qualquer intenção de alterar o atual alinhamento, demonstrando confiança absoluta no potencial de crescimento da sua dupla de pilotos.

A posição de Wolff surge num momento de consolidação para a Mercedes. Após a histórica primeira vitória do jovem Kimi Antonelli, de apenas 19 anos, no Grande Prémio da China, a equipa sente-se validada na sua estratégia de sucessão a Lewis Hamilton: “O mais espantoso é que estes rumores absurdos já estejam a surgir em março”, afirmou Toto Wolff em entrevista à OE24. O responsável sublinhou que a equipa tem o futuro assegurado com vínculos sólidos: “Temos dois pilotos com quem temos contratos de longa duração, de vários anos. Não poderia estar mais feliz com nenhum deles. Ambos estão a entregar desempenhos de topo, por isso não há absolutamente nenhuma razão para considerar uma mudança no alinhamento.”

O fator Antonelli e a herança de Russell

A decisão de manter a dupla atual reflete uma mudança de paradigma na Mercedes. Se há dez anos Wolff lamentou ter perdido a oportunidade de contratar um jovem Verstappen, hoje o foco está em não repetir o erro com Antonelli. O triunfo do italiano na China não foi apenas um marco estatístico, mas a prova de que o sucessor de Hamilton está pronto para os maiores palcos.

Por outro lado, George Russell consolidou o seu estatuto como líder de facto da equipa. Embora as negociações para a sua renovação no outono passado tenham sido marcadas por alguma complexidade — com o piloto a garantir cláusulas de salvaguarda face a possíveis movimentações da equipa no mercado —, Russell é hoje o favorito interno à conquista do título, caso a Mercedes mantenha a supremacia técnica demonstrada no início desta época.