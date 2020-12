F1: Toto Wolff nega que Russell e Bottas estejam num ‘shootout’

É natural que este fim de semana, dependendo do que for acontecendo, que se olhe para George Russell como um potencial substituto de Valtteri Bottas. Há muito que se fala nisso, não tanto nos últimos tempos, mas com o caso positivo de Covid-19 sofrido por Lewis Hamilton, voltou a velha questão: Será que George Russell pode ocupar o lugar de Valtteri Bottas em 2021?



O diretor da equipa Mercedes, Toto Wolff, nega que George Russell e Valtteri Bottas estejam num ‘shootout’, uma espécie de mano a mano. Em primeiro lugar, Bottas tem contrato. Os contratos na F1 (como em todo o lado, podem ser rescindidos), mas Wolff garante que esta promoção de Russell não tem nada a ver com o lugar de Bottas a curto prazo: “De modo algum. Já ouvi este rumor.

Obviamente não se pode chamar-lhe um ‘shootout’ quando se trata de uma ou duas corridas. Isso não nos dá quaisquer dados significativos. Se o George se sair bem, é uma indicação de que um dia vai estar num bom carro e, esperemos, correr por vitórias e campeonatos. Mas isso ainda está muito longe e ele sabe disso. Para já só precisa de trabalhar de forma sólida e não cometer nenhum erro. Temos total confiança no Valtteri (Bottas) e lealdade, como sempre tivemos e essa é a nossa posição”.