F1, Toto Wolff: não há “regras de comportamento” entre Russell e os Mercedes

Toto Wolff diz que “não há regras, e nenhuma confusão” sobre como George Russell deve encarar os pilotos da Mercedes no futuro quando se cruzarem em pista.

George Russell anunciou, na sequência da sua colisão com Valtteri Bottas no Grande Prémio Emilia Romagna, que iria tratar tanto Bottas como Lewis Hamilton como “companheiros de equipa” na pista, a partir de agora, dado o seu estatuto de protegido da Mercedes.

Mas tanto Russell, como o Diretor da Equipa Mercedes Toto Wolff, refutaram as alegações de que existiam agora “regras de comportamento” para o jovem britânico seguir.

Russell causou uma tempestade mediática imediatamente após o acidente da dupla Imola, quando sugeriu que Bottas tinha defendido mais ferozmente, dado que Russell é apontado como piloto da Mercedes no futuro.

Mais tarde Russell pediu desculpa pelos seus comentários, enquanto dizia aos media antes do Grande Prémio de Portugal que, embora não houvesse regras de compromisso que agora tinha de seguir, “eu não estaria na posição em que estou hoje sem o apoio da Mercedes… e como consequência, Lewis e Valtteri são, para mim, companheiros de equipa”.

Mas Toto Wolff esclareceu a posição da Mercedes relativamente ao que Russell deve fazer face à Mercedes: “Não há confusão de nenhum dos lados, e não há regras para nenhum dos pilotos. Fomos apenas nós a dar o nosso feedback. Quero que a maior parte [das conversas] permaneça confidencial porque tive discussões com ambos os pilotos. Eles têm de ir atrás duma brecha, e avaliar se estão a correr riscos ou não. Acho que um jovem piloto irá sempre em busca da possibilidade e nada mais é esperado.

Então a questão é: há tempo de reação suficiente para avaliar quem é no outro carro? Penso que não. Portanto, de certa forma, nunca há 100% de culpa em um e zero no outro.

É provavelmente sempre muito mais dividida, e estou muito contente com a conversa que tivemos”, disse.

Entretanto, a uma pergunta sobre se Russell encarar Hamilton e Bottas como companheiros de equipa equivaleria a um conluio entre Mercedes e Williams, Wolff foi frio: “Não sei o que devo responder a tal pergunta. Não tenho resposta”, disse.

Christian Horner, ajudou-o: “Connosco e com a Alpha Tauri só lhes pedimos respeito uns com os outros”…