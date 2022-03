F1, Toto Wolff: não falou com Michael Masi nem quer falar nunca mais | AutoSport

Não é novidade para ninguém que os acontecimentos de Abu Dhabi 2021 marcaram muita gente. A forma como marcou, depende da perspetiva de cada um, os ‘pro’, ‘anti’ ou neutros. Toto Wolff encabeça os ‘anti’, e em declarações à Sky Sports F1 diz que não quer voltar a falar com Michael Masi, nunca mais.

Tem palavras duras para o ex-diretor de Corrida da F1, diz que Jonathan Wheatley fez o que qualquer uma na sua posição, faria e acrescenta que Max Verstappen ganhou “direito por linhas tortas”

Compreende-se, mesmo achando que o que é da F1, deve ficar na F1, mas cada um é como cada qual…

No documentário “Duelo: Hamilton vs Verstappen” da Sky Sports, Toto Wolff diz que a relação entre Michael Masi, e o director desportivo da Red Bull, Jonathan Wheatley como um “bromance” (cujo significado é uma relação de grande proximidade entre dois homens, mas não sexual) e acrescenta: “Jonathan Wheatley fez o seu trabalho. E provavelmente Max (Verstappen) deve-lhe muito”, acrescenta Wolff, que quanto a Masi “não tenho falado com ele e não quero voltar a falar com ele. As suas decisões estavam erradas e estou certo de que ele as lamenta. A FIA deveria ter visto muito mais cedo que havia um problema. Havia um problema com a estrutura. Havia um problema de personalidades”, insistiu o austríaco: “É como um jogo de futebol que está 1-0 para uma equipa e de repente o árbitro diz: ‘agora está 0-0, quem marcar ganha” e acrescenta outra frase que define bem o seu mind set: “e uma das equipas joga descalça…”, disse Toto Wolff, que quanto a Max Verstappen, diz: “Tenho pena do Max pois ele merece o campeonato e só se fala de Abu Dhabi”.