F1: Toto Wolff não duvida da renovação com Lewis Hamilton | AutoSport

Os rumores que a Ferrari pode apresentar uma proposta de 40 milhões de libras para convencer Lewis Hamilton a mudar-se de Brackley para Maranello não fazem Toto Wolff duvidar da renovação da Mercedes com o piloto britânico, que acontecerá dentro em breve.

Estando a negociar com o piloto, Wolff afirmou à publicação austríaca oe24, que “estes rumores surgem de dois em dois anos quando temos de assinar um novo contrato, mas nada disso é verdade. Estamos a discutir as coisas normalmente, sem qualquer pressão de tempo”.

Recentemente, Lewis Hamilton explicou que considera as negociações de contrato com Wolff incómodas, tendo o responsável da Mercedes admitido o mesmo.

“Eu também já disse isso”, disse Wolff. “É desconfortável que dois amigos, dois irmãos de sangue que passaram por dificuldades durante dez anos, de repente tenham que discutir dinheiro, no entanto estou firmemente convencido de que vamos chegar a acordo. Para mim, não há um qualquer dúvida”, concluiu.