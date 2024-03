F1: Toto Wolff não descarta Carlos Sainz na Mercedes em 2025: “está a guiar com raiva” | AutoSport

Seria no mínimo irónico o desfecho, mas a verdade é que Toto Wolff não descarta Carlos Sainz na Mercedes em 2025. Depois de se ter ficado a saber que Lewis Hamilton vai sair da Mercedes e rumar à Ferrari em 2025, a Mercedes fica com um lugar em aberto e Carlos Sainz com o futuro em equação.

Tendo em conta o que se tem visto por parte do piloto espanhol, e este recente GP do Bahrein é um bom exemplo, não seria nada estranho que a opção recaísse em Carlos Sainz e Toto Wolff confirma-o: “O Carlos (Sainz) teve um desempenho muito forte. Ele provavelmente está a guiar com raiva”, disse Wolff à Servus TV.

O ex-piloto da Red Bull, Robert Doornbos diz que Sainz já está focado em 2025 e cada corrida é uma “entrevista de emprego” disse o holandês à Ziggo Sport. “não fico surpreendido se ele tiver uma temporada de classe mundial com a Ferrari. O ano passado parecia guiar um carro de bombeiros, agora está agressivo, principalmente a ultrapassar Leclerc…”

António Lobato, comentador do DAZN diz: “Ele (Sainz) quer mais. Há uma diferença entre o Carlos do ano passado e o Carlos deste ano”. É possível a ida para a Audi mas os anos passam e Sainz não luta por títulos, e só ainda tem duas vitórias, uma em 2022 (Silverstone) e outra em 2023 (Singapura), muito pouco para o piloto que é.

Já Gunther Steiner acha que Toto Wolff está a preparar o jovem Andrea Kimi Antonelli, de 17 anos, se não para 2025, talvez logo a seguir: “Ele (Wolff) não tem pressa, porque nenhum piloto se vai comprometer sem a Mercedes fazer a sua escolha. Reduzo as hipóteses a dois: Carlos Sainz e Nico Hulkenberg”, disse Steiner.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino