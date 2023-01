F1: Toto Wolff não crê que outra equipa consiga vencer 8 títulos | AutoSport

A Mercedes tem uma prova de fogo na próxima temporada. Depois de uma época em que não foi capaz de interpretar tão bem as alterações regulamentares como as equipas adversárias da Red Bull e Ferrari, o seu monolugar não foi capaz de performances que garantissem à equipa a luta pelas vitórias. Foram capazes de desenvolverem o W13 para que conseguissem vencer uma corrida, no Grande Prémio do Brasil, mas o trabalho de fundo para o levar a outro nível só na pausa de inverno tem sido possível fazer, perdendo a oportunidade de revalidar pela nona vez o título mundial.

Apesar de ter algumas cautelas para a época que se avizinha, Toto Wolff afirmou ao PlanetF1.com que será difícil qualquer outra equipas conseguir atingir os oito títulos mundiais de construtores vencidos pela estrutura de Brackley.

“O cenário mudou”, disse Wolff. “Não creio que alguém vá conseguir conquistar oito campeonatos consecutivos. Esta é a forma como os regulamentos foram concebidos. Sabemos quem são os nossos adversários hoje e haverá outros amanhã e depois de amanhã, devido ao limite orçamental que foi estabelecido. Isto é o que o desporto deveria ser, não uma equipa, não três, mas talvez cinco [na luta pelo título]”.O responsável da Mercedes, apesar da confiança no trabalho feito na resolução dos problemas que afetaram o W13, salientou anteriormente que é preciso ter em conta que a diferença para a Red Bull foi significativa e recuperar terreno não será fácil.

Mercedes irá lançar o novo carro, que não deverá ter um aspeto radicalmente diferente do W13 com o conceito “Sidepod Zero” provavelmente a manter-se, no dia 15 de fevereiro, com uma transmissão ao vivo desde Silverstone, como tem sido habitual.