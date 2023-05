F1, Toto Wolff: “Mesmo com o pacote anterior conseguimos vencer” | AutoSport

Ainda há muitas dúvidas sobre o que a nova atualização, até porque a primeira corrida foi no Mónaco, uma pista que permite entender um pouco da mais-valia das atualizações aerodinâmicas. Mas Toto Wolff parece confiante de que a Mercedes conseguirá chegar onde pretende.

O chefe dos Flechas de Prata usou um discurso animador relembrando o passado recente para mostrar que se deve contar com a Mercedes:

“Estávamos na luta com a Aston Martin e com a Ferrari, diria eu”, diz ele sobre o último fim-de-semana, quando Lewis Hamilton e George Russell terminaram em quarto e quinto. “Mas temos de ter cuidado, temos de ir a Barcelona recolher mais dados. É uma nova linha de base”, acrescentou. “Não espero que estejamos ao nível da Aston Martin e da Ferrari lá. É mais uma questão de perceber o que é que este carro faz agora, e como o afinar. Mesmo com o pacote antigo, que não era assim tão bom, conseguimos ganhar uma corrida em Interlagos de forma dominante, por isso vamos lá chegar”, insistiu.