F1, Toto Wolff: Mercedes “muito, muito perto” de renovar contrato com Lewis Hamilton | AutoSport

Lewis Hamilton ainda não tem a renovação de contrato assinado com a Mercedes, tendo já existido o rumor de um mega contrato para possivelmente terminar a sua carreira na Fórmula 1.

Em Silverstone, o piloto britânico afirmou que podia ainda ter mais 5 temporadas pela frente, mas que ainda não havia qualquer contrato assinado para a próxima temporada com a sua atual equipa. Já na Hungria, Toto Wolff explicou à Sky Sports que, apesar de ainda não estar assinado, as partes estavam “muito, muito perto” de o fazer, acrescentando que do ponto de vista afetivo, “já o tivéssemos feito”.

Faltando apenas a ronda da Hungria e da Bélgica para a competição parar para a pausa de verão, e tendo em conta as palavras de Wolff, a relação entre as partes deverá tornar-se oficial até essa altura.