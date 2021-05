F1, Toto Wolff: “Mentalmente, Valtteri Bottas é muito forte” | AutoSport

Toto Wolff voltou a defender publicamente Valtteri Bottas elogiando a velocidade natural do seu piloto. Com o surgimento dos rumores de que pode ser substituído por George Russell a meio da época, a postura de Bottas em pista mudou ligeiramente e a forma como não facilitou a vida a Lewis Hamilton na corrida de Barcelona mostra-o. Mas Wolff continua a elogiar o finlandês:

“Mentalmente, continuo a dizer que ele é muito forte. Ele está num bom lugar e continua a marcar pontos. Na qualificação em Barcelona foram três pilotos num décimo, e em Portimão fez a pole. Portanto, a sua velocidade é enorme. Quando as coisas correm mal no início, ou se está num bando com outros carros perde-se tempo para os líderes, isso é basicamente o fim da história.

“Atrás do Charles Leclerc, não sei quanto tempo perdeu… 20 segundos ou assim. E depois, obviamente, é onde está, na melhor das hipóteses, é o terceiro na estrada”.

“Os pilotos, os seus instintos são o que são”, disse Wolff, quando questionado sobre o incidente da volta 52 entre os dois companheiros de equipa. “Eu teria desejado, porque Lewis estava numa estratégia totalmente diferente, que Lewis tivesse passado mais depressa, mas no final conseguimos o resultado, e posso entender o Valtteri; ele teve novamente um dia difícil. Se nos tivesse custado a corrida, teria sido mais crítico, mas no final, é algo que podemos aprender. Mas vai nos dois sentidos, e isto é algo que vamos discutir com ele, mas de uma forma muito leve”.