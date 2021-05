F1, Toto Wolff: “Max Verstappen pode ser campeão mas ainda comete erros” | AutoSport

O jogo de palavras entre a Red Bull e a Mercedes continua intenso. Sucedem-se as acusações e o tema de quem é o melhor piloto tem surgido de forma cíclica, com as equipas a defenderem os respetivos pilotos.

Toto Wolff falou da luta Lewis Hamilton vs Max Verstappen, elogiando o piloto neerlandês mas realçando a sua juventude, o que segundo o austríaco, pode ser um handicap:

“Ele [Verstappen] pode definitivamente tornar-se campeão mundial, mas ainda comete pequenos erros porque é jovem. No entanto, a sua velocidade e controlo do carro são grandes. Não se pode continuar a cometer tantos erros porque Lewis está no topo da sua forma. É também muito mais fácil correr atrás de quem vai à frente. É por isso que esta situação nos convém tão bem”, disse Wolff ao Frankfurter Allgemeine.

De facto, Wolff acredita que a Red Bull é a favorita. “‘Red Bull não pode negar que eles são os favoritos. Max deveria ter ganho no Bahrein, se não fosse a impressionante condução de Lewis. Se Verstappen tivesse esperado uma volta para ultrapassar, ele teria atravessado a linha primeiro. Em Imola, Max também cometeu um erro na qualificação, caso contrário, ele teria estado na frente. Em Portugal, Max saiu da pista na qualificação e cometeu um erro na corrida quando Hamilton estava pressionado. A Red Bull deveria ter estado na pole em todo o lado porque eles têm o pacote mais rápido”, disse o chefe de equipa da Mercedes.