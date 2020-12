F1: Toto Wolff mantém-se como diretor da Mercedes por mais três anos

Toto Wolff assinou um novo acordo de três anos para continuar a ser o director da equipa da Mercedes, enquanto a INEOS reforçou a sua participação na equipa.

Chegou a estar de saída da Mercedes, foi dado como quase certo na Aston Martin, foi apontado como possível CEO da F1… no final, Toto Wolff vai manter-se na Mercedes como chefe da equipa, enquanto vê a participação da INEOS aumentar.

Wolff já tinha mostrado que queria manter-se no leme da Mercedes e que estava entusiasmando com o desafio 2022 e com a ideia de colocar alguém no seu lugar, preparando a sua saída. Esse desejo confirma-se agora com este novo contrato por três anos, provavelmente o último como diretor de equipa.

Para além do novo acordo com Wolff, foi também anunciado que o parceiro principal, a INEOS adquiriu uma participação de um terço na equipa de Fórmula 1.

A Mercedes confirmou que a Daimler reduziria a sua participação de 60% e a Wolff aumentaria a sua quota de 30% para criar três parceiros iguais.

A equipa continuará a ser conhecida como Mercedes.

“Tenho o prazer de iniciar este novo capítulo para a equipa de F1 da Mercedes-AMG Petronas. Esta equipa é como uma família para mim”, disse Wolff ao website da Mercedes.

“Passámos por tantos altos e baixos juntos que não consigo imaginar trabalhar com um grupo melhor de pessoas neste desporto – e estou muito feliz por continuarmos juntos nesta nova era.

“Este novo investimento da INEOS confirma que o apelo comercial das equipas de Fórmula 1 é robusta e envia um importante sinal de confiança no desporto após um ano desafiante.”

“Estou entusiasmado por acolher Jim [Ratcliffe], Andy e John na equipa como coproprietários: construíram uma das empresas mais rentáveis do mundo, encarnam o verdadeiro espírito empresarial e a sua experiência fortalecerá a nossa direção nos próximos anos.

“Em paralelo, é um privilégio continuar a minha parceria com a Ola, Markus Schäfer e a Mercedes-Benz para os próximos anos.

“Estamos orgulhosos de ter acrescentado ao prestigioso património automobilístico da marca desde 2010 e partilhamos a ambição de fazer crescer ainda mais a organização nos anos vindouros”.