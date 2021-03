F1, Toto Wolff: “Lewis (Hamilton) não correu um único fim-de-semana na F1 sem um motor Mercedes…”

Lewis Hamilton disse recentemente que de acordo com o que sente neste momento, pretende continuar na Fórmula 1 no próximo ano, não tendo portanto planos de se retirar e Toto Wolff espera que ele seja piloto da Mercedes no próximo ano: “Espero bem que sim. A viagem que fizemos juntos foi muito bem sucedida. Ele tem sido um piloto da Mercedes, uma criança da Mercedes desde os seus anos do karting. Ele nunca correu um único fim-de-semana na Fórmula 1 sem um motor da Mercedes, por isso é a continuação lógica da história”, disse.