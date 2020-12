F1, Toto Wolff: “Lewis Hamilton está a melhorar a cada dia”

Lewis Hamilton está a melhorar e se testar positivo nos próximos dias, irá voltar a sentar-se no W11 e fará a última corrida do ano.

Lewis Hamilton ficou doente no início da semana e o teste à Covid 19 deu positivo, o que levou George Russell a ocupar o seu lugar este fim de semana.

Hamilton não está assintomático e enfrentou sintomas ligeiros, mas segundo Toto Wolff, está a melhorar a cada dia e se estiver apto, irá pilotar na última prova:

“O Lewis está a recuperar e está a melhorar a cada dia”, explicou Wolff. “Penso que precisamos ver como ele recupera. O mais importante é que ele esteja bem e ele disse que está um pouco melhor hoje, deu um grande passo. Se o teste for negativo, é o seu carro então tenho a certeza de que ele vai conduzir uma corrida brilhante. Se o teste em Abu Dhabi for positivo, então George estará no carro”.

Quando questionado se o piloto Williams estava a ser utilizado como peão estratégico nas negociações com Hamilton, que ainda não assinou um acordo de 2021 com a equipa, Wolff respondeu: “Não, são duas coisas diferentes.”

“Lewis está com a equipa há oito anos. Tivemos grande sucesso no passado, ele é membro da equipa e eu já o disse, nenhum dos eventos irá interferir ou alterar as nossas negociações. Isso não seria justo para ele e não seria justo para nós, porque poderia ter corrido ao contrário e o George poderia não estar no ritmo. As nossas negociações vão muito para além disso”.