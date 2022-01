F1, Toto Wolff: “Lewis Hamilton é a parte mais importante do nosso desporto” | AutoSport

Ainda sem certezas do futuro de Lewis Hamilton na F1, Toto Wolff voltou a pegar no tema, afirmando que a saída de Hamilton seria um dedo apontado à competição.

Wolff irá falar em breve com Hamilton mas voltou a referir argumentos antigos:

“Espero realmente que o vejamos novamente. Ele é a parte mais importante do nosso desporto”, disse Wolff numa entrevista com a Krone. “Seria uma acusação para toda a Fórmula 1 se o melhor piloto decidisse desistir por causa de decisões ultrajantes. Não importa que obstáculos tenham sido colocados no seu caminho, ele soube durante toda a sua vida que tinha de falar na pista. Mas é incrivelmente difícil para ele encontrar um caminho entre estar certo e estar errado. Leva tempo”.

“O que aconteceu a Lewis foi errado”, declarou Wolff. “Nesse dia, ele foi imbatível, até que os comissários queimaram um fusível e decidiram sobre três infrações às regras. É difícil de compreender. Ficará sempre connosco, apesar de Max Verstappen ser um digno Campeão do Mundo ao longo da época. Mas nesse dia, um foi melhor que o outro – e não ganhou”.