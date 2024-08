F1: Toto Wolff lamenta “erros de comunicação” com Verstappen

Max Verstappen recusou-se a confirmar se entrou em conversações com a Mercedes sobre uma potencial futura mudança durante a pausa de verão. O patrão da Mercedes, Toto Wolff, brincou com os seus esforços para convencer Verstappen, o seu pai Jos e o co-gestor Raymond Vermeulen a considerarem a possibilidade de se juntarem à Mercedes em 2025. Wolff admitiu que a comunicação está em curso, mas sublinhou a importância de se concentrar nos atuais pilotos, como George Russell, e deu a entender que Kimi Antonelli vai substituir Lewis Hamilton no próximo ano.

Wolff também refletiu sobre as tensões passadas com a equipa de Verstappen, particularmente durante a luta pelo título de 2021 e as consequências do incidente de Silverstone com Hamilton. Ele admitiu ter lidado mal com a comunicação com Jos Verstappen na época, mas o relacionamento entre eles melhorou desde então. Embora o projeto Verstappen esteja em segundo plano para Wolff, ele continua interessado na situação da Red Bull, observando os problemas interpessoais em curso na equipa.

“Mantivemos sempre a comunicação”, disse Wolff, ”e fomos sempre honestos um com o outro, falando sobre o que faz sentido e o que não faz. A dada altura, concluímos que vamos deixar isto por agora e ver o que acontece no futuro. Quero concentrar-me em George Russell e – oh, estou quase a dizer o nome dele outra vez – nos nossos pilotos para o próximo ano”, sorriu, referindo-se claramente a Kimi Antonelli.

“Foi principalmente por causa do que aconteceu em Silverstone”, disse Wolff, referindo-se às consequências do acidente de Verstappen com Hamilton e a sua breve hospitalização. “Eu cometi um erro lá”, admitiu o austríaco. “Não liguei para Jos no mesmo dia para perguntar como Max estava”, disse Wolff. “É o que eu sempre teria feito nos anos anteriores. A nossa relação não esteve bem durante um ano, também por causa do drama em Abu Dhabi. Mas voltou a ser como era antes.”

“Estou a ter alguns problemas com a minha equipa de comunicação”, riu-se Wolff sobre o anúncio do piloto, ”porque estou sempre a falar demais. O anúncio será feito em breve e a Itália é um bom lugar para isso”, dando mais uma dica que Kimi Antonelli será um escolhido