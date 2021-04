F1, Toto Wolff: “Hamilton? vai haver discussões, mas não em janeiro…”

Toto Wolff ‘espera muito’ que Lewis Hamilton fique na Mercedes em 2022 e pretende que o acordo esteja concretizado até ao verão. Não é novidade para ninguém que a Mercedes quer que Hamilton prolongue o seu contrato para evitar o mesmo tipo de atrasos que levaram a que o britânico só renovasse em fevereiro: “Espero bem que sim; a viagem que temos vindo a fazer juntos é muito bem sucedida. Ele tem sido um piloto da Mercedes, um miúdo da Mercedes desde os seus anos do karting e nunca correu um único fim-de-semana na Fórmula 1 sem um motor Mercedes, por isso é a continuação lógica da história”, disse Wolff, que quer evitar que a discussão sobre o contrato fique apenas para depois da temporada terminar: “Não queremos deixar isso em aberto até janeiro. O Valtteri [Bottas] esteve bastante regular durante o verão, portanto nessa altura devemos decidir, também para dar paz de espírito aos pilotos, de modo a poderem concentrar-se no seu trabalho. Para além de que para o próximo ano há muitos pilotos no mercado, e nesse contexto tentaremos sempre fazer o melhor para a equipa a longo prazo, ao mesmo tempo que damos total lealdade à nossa atual dupla. Não estamos a duvidar nem do Valtteri nem do Lewis, mas obviamente que as discussões vão acontecer, mas não em janeiro do próximo ano”, disse Wolf.

Que Hamilton deve renovar até ao verão, é muito forte a probabilidade. O interesse está todo é em quem vai estar ao seu lado: George Russell ou Valtteri Bottas.

Tudo o que for diferente disto será uma grande surpresa.