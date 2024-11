F1, Toto Wolff: “Há uma razão pela qual só assinámos um contrato de mais de um ano com Lewis Hamilton”

O diretor da Mercedes, Toto Wolff, revelou que não tentou dissuadir Lewis Hamilton de deixar a Mercedes para se juntar à Ferrari em 2025, apesar da sua ligação profissional e pessoal de longa data.

Wolff partilhou que a escolha de Hamilton, apesar de surpreendente, estava alinhada com as preocupações que tinha sobre o “prazo de validade” de Hamilton na F1, à medida que o piloto se aproximava dos 40 anos. Hamilton informou Wolff da sua decisão no início do ano, e as suspeitas de Wolff foram confirmadas depois de falar com Carlos Sainz Sr., que indicou que Sainz Jr. iria dar lugar a Hamilton na Ferrari.

Wolff encarou a mudança de forma positiva, uma vez que lhe poupou a difícil tarefa de informar Hamilton de que a Mercedes estava pronta para fazer a transição para um talento mais jovem. A Mercedes já tinha contratado Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, como substituto de Hamilton, o que reflecte a crença de Wolff em dar prioridade à agudeza cognitiva e ao planeamento do futuro da equipa. Comparou a situação com as estratégias utilizadas por treinadores de futebol como Sir Alex Ferguson e Pep Guardiola, que eliminaram gradualmente os jogadores mais velhos para preparar a próxima geração.

“Eu tinha a certeza que o Lewis iria sair”, diz Wolff no seu livro “Life in the Fast Lane”. “Não conseguia perceber porque é que ele ia mudar para outra equipa antes de sabermos se íamos ser competitivos. Também não me deu tempo para reagir, tive de telefonar de emergência aos nossos parceiros e terei perdido a oportunidade de negociar com outros pilotos que tinham assinado contrato algumas semanas antes, como Charles Leclerc e Lando Norris. Mas gosto da situação. Ajuda-nos porque evita o momento em que temos de dizer ao piloto mais icónico do desporto que queremos parar.”

“Há uma razão pela qual só assinámos um contrato de mais de um ano”, acrescenta Wolff em relação ao acordo que assinaram com Hamilton em 2023. “Estamos num desporto em que a capacidade cognitiva é extremamente importante e acredito que todos têm um prazo de validade. Por isso, tenho de olhar para a próxima geração.”