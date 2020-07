F1, Toto Wolff: “George Russell faz parte dos planos para o futuro”

George Russell irá ficar na Williams por mais um ano, mas Toto Wolff deixou claro que o jovem britânico faz parte dos planos para o futuro.

Russell tem mostrado o seu talento na Williams e embora a equipa não tenha condições de o fazer brilhar, já pudemos ver alguns bons momentos que mostram todo o potencial do piloto.

Russell tonou-se de tal forma importante para a equipa, que Claire Williams fez questão de o manter, apesar da possível vaga na Mercedes:

Questionado se ele ficou “desapontado” com a decisão da Mercedes em manter Valtteri Bottas, Russell diz que não, a Mercedes não poderia fazer nada para o tirar da Williams.

“Não, não estou decepcionado com a Mercedes”, disse o britânico à ESPN. “Não havia mais nada que eles pudessem fazer. Claire foi muito firme na sua decisão, pois não estava pronta para me deixar ir e, como tenho contrato com a Williams, tenho que respeitar essa decisão”.

“Estou aqui, darei tudo o que tenho para este ano e para o ano que vem”, acrescentou. “Vamos ver o que o futuro reserva depois disso.”

O futuro poderá ser com a Mercedes. Toto Wolff conhece bem Russell e o seu potencial e admitiu que o jovem britânico está nos planos da equipa para o futuro:

“George certamente faz parte dos planos a longo prazo, mas não para 2021”. Ele acrescentou: “George tem um contrato de três anos com a Williams que tem mais um ano de duração, Claire deixou bem claro que ela vê George como um ativo importante para a equipa e, desse lado, é preciso respeitar a situação contratual. Sabíamos, George e nós, no que nos estávamos a meter há dois anos. A Williams deu ao George a oportunidade de entrar na Fórmula 1, e é por isso que a posição que a Williams assumiu é muito respeitada.”

“Por outro lado, isso não significa que, se George estivesse livre, ele encontraria uma vaga garantida na Mercedes. Estamos muito felizes com a dupla que temos, Valtteri e Lewis”, disse Wolff. “Eles dão-se muito bem um com o outro, o que é importante para a dinâmica dentro da equipa e para os engenheiros que realmente apreciam seus comentários. Valtteri e Lewis são os nossos pilotos hoje, e a lealdade é algo muito importante para nós, e estamos sempre a olhar para o cenário a longo prazo.”