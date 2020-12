F1, Toto Wolff: “George Russell e Lewis Hamilton juntos? Talvez aconteça”

Toto Wolff falou da possibilidade de George Russell se juntar a Lewis Hamilton na Mercedes em 2021. Apesar de considerar isso improvável, abriu a porta a Russell para o futuro.

A boa prestação de Russell no GP de Sakhir mostrou que o jovem piloto está pronto para outros voos e que a Mercedes pode começar a considera-lo como hipótese válida para o futuro. Alguns rumores até apontam para que Valtteri Bottas perca em breve o lugar, um cenário pouco expectável. No entanto as portas da Mercedes parecem que se abriram um pouco mais:

“Ele é piloto da Williams, tem contrato com a Williams e a nossa dupla de pilotos é o Valtteri e o Lewis”, disse Wolff. “Por isso, não vejo a entrada de Russell em 2021 como uma situação realista “.

“Mas posso compreender que seria uma situação interessante como talvez um pouco selvagem para todos nós [ter Hamilton e Russell na mesma equipa]. Talvez isso venha a acontecer no futuro. George sempre foi um piloto Mercedes, e agora é um piloto Williams, e penso que pode estar orgulhoso do que ele fez “, disse Wolff.

“Agora precisamos de ver o que o futuro nos reserva. Para ser honesto, ainda não me decidi sobre o que isso significa para nós”.

Por mais desiludido que Wolff se tenha sentido depois de ter perdido a vitória com Russell, salientou que não deve ser considerado como um dia triste, mas sim um dia em que o potencial do seu jovem piloto foi confirmado.

“Este não é um dia triste”, disse Wolff. “Este é um dia em que aprendemos como equipa. E aprendemos que George Russell é alguém com quem se pode contar no futuro. Ele tem todo o potencial e todos os ingredientes que uma estrela precisa. Nesse aspeto, estou triste pelo resultado que ele poderia ter conseguido na sua primeira corrida pela Mercedes, mas, por outro lado, estou feliz com o seu desempenho”.