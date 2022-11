F1: Toto Wolff garante que segundo lugar no campeonato não é prioridade da Mercedes | AutoSport

O responsável máximo da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, considera a conquista de uma vitória ainda esta época como o principal objetivo da sua equipa, não sendo uma prioridade terminar à frente da Ferrari no campeonato.

Apenas os dois pilotos da Red Bull e Ferrari venceram corridas este ano, apesar da Mercedes ter uma pole position, através de George Russell, e 15 pódios (oito vezes que Lewis Hamilton subiu a um lugar de pódio e 7 corridas que o seu companheiro de equipa terminou entre os três primeiros classificados). Continuam sem vencer apenas com duas corridas para o final do ano.

Wolff considera que uma “vitória seria a prova de que o nosso carro está de volta para lutar” pelos lugares da frente. O austríaco assegurou que apesar de terminar em segundo lugar entre a discussão dos construtores poder ser “um consolo porque a Ferrari tinha o carro mais rápido no início da época”, não é “a prioridade” da sua equipa.

Toto Wolff explicou ainda que a Mercedes tem muito para fazer se quiser discutir com a Red Bull, o construtor mais forte em 2022, o título no próximo ano. “Vejo sempre o copo meio vazio. Portanto, não há nada de positivo”, disse Wolff sobre a forma recente da sua equipa.

“Acabei de ouvir nove vitórias consecutivas [para Red Bull], por isso não há razão para ficar impressionado com os segundos e quartos lugares finais. Temos um longo caminho a percorrer”, concluiu.