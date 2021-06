F1, Toto Wolff: Futuro de Valtteri Bottas “está nas suas mãos” | AutoSport

Com a luta intensa pela vitória tanto no campeonato por pilotos como por construtores, a Mercedes precisava de colocar alguma “água na fervura”, em relação à tanta especulação sobre a manutenção dos seus dois pilotos. Foi o que fez Toto Wolff durante o último fim de semana.

Num primeiro momento, Wolff disse que não queria alongar este tema e no Verão deveria ter tudo terminado, mas durante o último fim de semana, em entrevista afirmou que a decisão só deve acontecer no Inverno. “Algures no Inverno, penso eu. Mas não sei se será em Dezembro, Janeiro ou Fevereiro. É altamente possível, porque sempre estivemos empenhados e fomos leais aos pilotos. E isto é o que estamos a fazer”

No final da corrida de Paul Ricard, Wolff defendeu que Valtteri Bottas fez uma boa corrida e que tirando algumas questões de gestão de pneus, o finlandês tem feito alguns progressos.

“Continuo a pensar que ele fez uma boa corrida, para ser honesto, porque ele estava na frente com Lewis e Max na maior parte da corrida. Penso que o desenvolvimento vai na direção certa, para ser honesto. Sim, ainda existe uma lacuna na gestão de pneus, mas vamos analisá-la em pormenor, mas vejo um verdadeiro progresso na forma como Valtteri aborda as corridas e a qualificação, de que nunca duvidamos. Valtteri sabe que a única resposta a estes rumores é atuar no bom caminho”

A outro meio de comunicação social, desta vez a ESPN, Wolff foi mais longe, dizendo que o futuro está nas mãos de Bottas.

“Esse é o encanto da situação. O seu futuro está nas suas mãos – resume-se apenas ao seu desempenho. Precisamos de uma combinação dos dois melhores pilotos da equipa e não há dúvida de que amamos Valtteri, do ponto de vista da personalidade, o que ele acrescenta à equipa, e ele precisa de colocar isso nas suas performances – isso é o que conta. Fomos sempre muito transparentes com ele, e penso que isso é o mais importante. Ser transparente com os pilotos. Não há uma agenda escondida. O lugar na Mercedes fica entre Valtteri e George e é uma decisão que precisamos de tomar no melhor interesse da equipa”.

Ao analisar as palavras de Wolff, apenas um lugar está em discussão: entre Bottas e George Russell, ficando Hamilton de fora da “discussão”.Em relação a Lewis Hamilton, Wolff esclareceu que o último contrato foi de apenas 1 ano, porque devido à pandemia, os dois não se puderam encontrar pessoalmente tantas vezes como quiseram, mas que este ano as coisas são diferentes e que não imagina o cenário do piloto não ficar na equipa.

“Não consigo imaginar-nos a partir em direções separadas no próximo ano”, disse Wolff. “Foi um acordo de um ano, porque não conseguimos passar tempo suficiente um com o outro. Mas é isso que estamos a fazer agora, estamos a passar tempo um com o outro em privado e obviamente aqui [nas pistas] num ambiente negocial.”