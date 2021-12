F1, Toto Wolff: “Foram dignos adversários” | AutoSport

O machado de guerra parece estar finalmente enterrado entre a Mercedes e a Red Bull. Toto Wolff elogiou a Red Bull e entendeu as reações no final da corrida, após o protesto da Mercedes. Para já as palavras são de reconhecimento, colocando um ponto final a esta disputa:

“Posso compreender que quando se ganha a corrida e, portanto, o título, um protesto pode ser frustrante”, disse Wolff de acordo com o FormulaRapida.net. “Não tenho uma palavra má a dizer sobre Christian [Horner], Helmut Marko], Red Bull ou Max [Verstappen]. Eles foram dignos adversários este ano”.

“No final venceram o campeonato e isso tem de ser reconhecido. Penso que isso também nos irá unir ainda mais no futuro”, acrescentou ele.