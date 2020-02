F1: Toto Wolff foi o primeiro a experimentar o DAS

Toto Wolff foi o primeiro a experimentar o novo sistema DAS (Sistema de Direção de Duplo Eixo) da Mercedes, no simulador da equipa.

De acordo com a publicação Auto Motor und Sport, Wolff não estava convencido do novo sistema, por isso, quando o simulador da equipa foi equipado com o DAS, Wolff foi o primeiro a testar.

“Fiquei surpreso com o quão fácil era de o usar. É um movimento não muito natural, mas como só o fazem nas retas, torna-se fácil.”