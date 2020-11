F1: Toto Wolff fecha (novamente) a porta a Verstappen

As hipóteses de Max Verstappen ganha um lugar na Mercedes são ínfimas pois Toto Wolff não tem interesse em voltar a ter uma guerra interna.

O chefe da Mercedes admitiu que as portas da Mercedes estão fechadas para Verstappen. Os episódios da luta Lewis Hamilton vs Nico Rosberg estão ainda muito vivos e a Mercedes quer evitar a todo o custo que tal aconteça de novo:

“Max não é uma opção para a Mercedes”, disse Wolff ao ORF. “Nunca entenderemos exatamente o que aconteceu na relação entre Nico e Lewis na época. Vimos como a amizade deles se transformou em rivalidade e depois hostilidade. Essa dinâmica entre eles era muito difícil de entender. Tudo começou quando entrei para a equipa em 2013 e foi piorando a partir daí. Foi uma situação muito difícil de lidar. Durante as reuniões de equipa, havia uma energia muito negativa no ar. A certo ponto não era mais aceitável e conversamos sobre isso. Mas a hostilidade entre os pilotos permaneceu. A presença de Max criaria uma desnecessária ‘guerra de estrelas’. Felizmente, com Valtteri, isso não aconteceu. ”