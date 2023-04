F1: Toto Wolff fala em mudança de mentalidade | AutoSport

Toto Wolff tinha inicialmente um plano para a sua estadia na F1, mas em 2020 mudou de ideias. O chefe da Mercedes reconsiderou a sua forma de estar e agora planeia ficar por muito tempo.

Wolff era um investidor que pegava em projetos, desenvolvia e vendia por bom dinheiro. E era esse o plano para a sua estadia na Mercedes. Mas Wolff mudou de ideias e pretende agora manter a sua posição dentro da equipa:

“Em 2020, eu estava a pensar [no futuro]”, explicou ele. “O meu plano, de certa forma, era que quando tivesse 49 anos, deixaria a minha posição Porque, quando tivesse 50 anos, já não seria mais chefe de equipa. Mas a forma de eu ver o projeto mudou. Antes queria comprar as ações, vender as ações, como investimentos na nossa indústria financeira. Em 2020, cheguei à conclusão: ‘Vou manter isto’. Pela primeira vez na minha vida, mudei a minha estratégia empresarial de um tipo de investimento que compra, desenvolve e vende, para comprar, desenvolver, manter. Foi uma grande mudança. Levei um ano a digerir isso, que não quero voltar à indústria [financeira] onde tenho vindo a fazer isso há 25 anos. Mas, na verdade, queria tornar-me um verdadeiro empresário, e manter isto para sempre. Esse era o momento de continuar”.

“É a minha companhia. É a minha equipa”, disse ele. “O problema é que nem sequer me posso afastar. Só posso trazer o talento e mudar o âmbito das minhas atividades para ir de certa forma. Já não é um projeto. É a minha empresa. Sou um dos três acionistas e preciso de me beliscar todos os dias desta oportunidade. É importante com todas as subidas e descidas”.