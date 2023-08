F1: Toto Wolff explica menor rendimento de George Russell | AutoSport

George Russell tem estado uns furos abaixo do que já mostrou na F1. Na sua segunda época na Mercedes, Russell tem estado claramente atrás do seu colega de equipa, Lewis Hamilton, quando no ano passado as contas foram bem mais equilibradas (e favoráveis a Russell).

Toto Wolff considera que se trata de um problema de confiança. O jovem piloto britânico não encontrou a mesma confiança neste carro e isso tem se revelado em pista:

“Estes carros estão no fio da navalha. Podemos errar rapidamente e perder a confiança. Por outro lado, se encontrares o ponto ideal… dito isto, o carro não tem ponto ideal! Mas estando mais nessa zona de compreensão do que ele [o carro] vai fazer a seguir, acho que há uma grande diferença. Podemos estar rapidamente em qualquer uma destas situações e, obviamente, isso vai contra nós ou a nosso favor.”

Assim, é uma questão de confiança a que afeta Russell. O carro é difícil, tal como era no ano passado, mas se em 2022 Russell conseguiu “entender” melhor a máquina, este ano os papeis inverteram-se e é Hamilton a conseguir extrair o melhor do carro.