F1: Toto Wolff exige clareza na utilização das bandeiras vermelhas | AutoSport

Toto Wolff quer mais clareza na utilização das bandeiras vermelhas. O chefe da Mercedes quer entender quais os critérios usados pelos comissários.

O austríaco não se importa que sejam usadas bandeiras vermelhas, ou Safety Cars, desde que os critérios sejam entendidos e uniformes:

“Não prevíamos que fossem mostradas ambas as bandeiras vermelhas”, disse Wolff. “Penso que os recomeços são um grande fator de entretenimento. Só precisamos de compreender quando é que potencialmente se podem usar bandeiras vermelhas, ou Safety Cars, ou Virtual Safety Cars. Penso que, nesses incidentes [em Melbourne], poderiam ter aplicado qualquer um deles. Não me importo com o uso de qualquer uma destas opções, desde que compreendamos os critérios para agirmos em conformidade. Vamos definir todos juntos o que é um VSC, o que é um SC e o que é uma bandeira vermelha”.

George Russell foi um dos pilotos prejudicados na primeira bandeira vermelha, mas Wolff não aceita que a equipa tenha cometido um erro, pois no momento em que Russell entrou para a via das boxes, era a e melhor solução.