F1, Toto Wolff: Estratégia alternativa não teria resultado | AutoSport

Muito se tem falado da oportunidade desperdiçada da Mercedes no GP do México. A estratégia não foi bem montada e com isso os Flechas de Prata perderam uma das melhores oportunidades de vencer uma corrida este ano. Mas Toto Wolff não está convencido de que a estratégia usada por Daniel Ricciardo (médios / macios) resultaria.

O director da equipa da Mercedes, Toto Wolff, disse que é “sempre mais fácil julgar” a posteriori e que a estratégia que escolheram era apoiada pelos dados sobre o desgaste dos pneus que tinham recolhido durante os treinos e qualificação. “A estratégia de uma paragem, com médios e duros, parecia ser a certa”, insistiu Wolff. “A forma como os médios se mantiveram por tanto tempo no final foi uma surpresa. Se recomeçássemos a corrida, talvez escolhêssemos um pneu diferente”, admitiu ele.

“Teríamos estado ainda mais próximos numa estratégia diferente”, admitiu Wolff. “Mas penso que não poderíamos tê-los ultrapassado [à Red Bull] por causa das diferenças de tempo. Essa teria sido basicamente a estratégia inversa. Mesmo a estratégia macio/médio, teria dado uma pequena vantagem na curva 1. Lewis estava do lado de fora, por isso nunca se sabe como teria sido”.

“Estou realmente orgulhoso da equipa e do que fizemos este fim-de-semana”, disse Wolff. “Fizemos experiências com muitas coisas, os tipos dos motores forçaram os limites para nos darem o máximo desempenho.”